وزير الخارجية التركي: مصر لا ترتاح لوجودنا في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده اتفقت مع مصر على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا.

وأكد أوغلو، في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، في ختام زيارته للقاهرة، أن الاتفاقية البحرية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ليست ضد مصالح مصر

وبحسب وكالة الأناضول التركية، اعتبر أوغلو أن مصر “راعت” مصالح أنقرة عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان.

وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا، مضيفاً: “نحن نقول منذ البداية أن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر”.

وأردف: “هذا التواجد جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك اليوم، واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة، ونصرح دائماً أن الوجود التركي في هذا البلد ليس له أي آثار سلبية على مصر”.

ونقلت قناة العربية/الحدث، عن مصادر لم تسمها، قولها إن هناك اتفاقاً على عقد قمة بين السيسي وأردوغان في النصف الثاني من العام الحالي.

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وأوضحت أن مصر طالبت تركيا بدعم سيادة ليبيا وإجراء الانتخابات، وأنقرة رحبت بذلك.