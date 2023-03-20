أبوالغيط وبوغدانوف يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الإثنين، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مجمل التطورات في المنطقة العربية ومن بينها الملف الليبي.

وأوضح الناطق باسم الأمين العام جمال رشدي أن أبوالغيط استمع لرؤية المسؤول الروسي حول الأزمات في كل من سورية واليمن وليبيا، حيث استعرض موقف موسكو حيال كل أزمة وتطوراتها والفرص المتاحة للتسوية.

وجاء ذلك بعد أسبوعين من لقاء بين وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في العاصمة المصرية القاهرة، قبيل عقد اجتماعات الدورة الــ159 العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.