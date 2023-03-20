المستشار صالح يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع في ليبيا

استعرض رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال لقاءه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف ما انجزه مجلس النواب من تشريعات لازمة لإجراء الانتخابات، وعزم المجلس على انتخاب أعضاء اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر خلال جلسة اليوم ، كما أكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تهيئة كافة الظروف على الأرض من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتم خلال اللقاء الذي عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي بحضور المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة ليزلي اوردمان مستجدات الأوضاع في ليبيا التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية