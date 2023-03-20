شركة الكهرباء: العمل على تشغيل محطة سوسه

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين العمل على تشغيل محطة سوسه بعد الانتهاء من أعمال التركيبات لخلايا 11 ك.ف بالمحطة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” الانتهاء من أعمال التركيبات لخلايا 11 ك.ف بمحطة سوسه 66 / 11 ك.ف، من قبل إدارة مشروعات توزيع الجبل الأخضر.

وبينت الشركة أنه يجري التنسيق لتشغيل المحطة والاستفادة منها لتغذية أحمال محطة تحلية سوسه، التي تغذي مدن الجبل الأخضر بالمياه.

وفي سياق منفصل أكدت الشركة تواصل أعمال العمرة الكاملة للمحول رقم (2 ) بمحطة تحويل الرابطة جهد 220 ك.ف من قبل الفرق الفنية التابعة للشركة العالمية لخدمات الكهرباء (جيسكو) بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة .