الشلوي: مبادرة باتيلي تتضمن تفاصيل مفخخة فيما يتعلق بشروط الانتخابات الرئاسية

ليبيا – اعتبر رئيس اللجنة السياسية السابق في مجلس الدولة عبد الفتاح الشلوي أن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تتضمن تفاصيل مفخخة فيما يتعلق بشروط الانتخابات الرئاسية التي يصر عليها مجلس النواب.

الشلوي وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة”، قال: “لا استبعد التوافق، بل أتوقع أن تحاول كل الأطراف اللحاق بالركب مهما كانت الخلافات”، مشبهًا الأمر بما حدث سابقًا مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة السابقة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، حيث كان من عارضها أول المتقدمين للانتخابات التي لم تجر قبل عامين.

وأوضح الشلوي أن باتيلي وضع الفرقاء أمام اختبارًا ستكشف نتائجه في الموعد الذي حدده في يونيو المقبل، غير أن مسألة العقوبات وعلى من ستطبق تركت مفتوحة.

واستشهد الشلوي بمقولة المبعوث السابق برناردينو ليون عن “الغموض البنّاء وسياسة المفخخات”، موضحًا أن باتيلي مارس مع الفرقاء أسلوب الأستاذ فوضع المنهج ووجههم لاتباعه، وسيقوم باختبارهم في يونيو، ففي الظاهر منحهم حرية الاختيار، في حين قيدهم في الواقع، فما لم ينجز خلال سنوات وضع له مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

