أكد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز “بشير الأمين” أن أزمة الوقود في العاصمة طرابلس ستنتهي بالكامل اعتبارا من مساء اليوم الاثنين.

وأرجع ” الأمين” في مؤتمر صحفي سبب الازدحام الحاصل إلى التدفق الكبير على العاصمة من المواطنين مع حلول شهر رمضان الكريم ما سبب ربكة في محطات الوقود لتزويد سياراتهم.

وجدد “الأمين” تأكيده أنه لن تكون هناك أي أزمة للوقود خلال شهر رمضان، والوقود سيكون متوفرا وبكميات طبيعية جدا، مشيرا إلى أن الخوف الحاصل لامبرر له.

وطمأن “الأمين” جميع المواطنيين بأن الوقود متوفر وبكميات طبيعية جدا وأن البواخر مستمرة في الرسو في الميناء لتزويد العاصمة بالوقود وأن البريقة تتعامل بشكل مباشر مع المحطات للتزويد بالكمية المطلوبة.

وحذر “الأمين” من إغلاق أي محطة بسبب غير مبرر ، محملا أصحاب المحطات

المسؤولية الكاملة وسيحالون إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن أبواب “شركة البريقة” مفتوحة أمام جميع المحطات للتزويد بالوقود.

وعن الخلاف القانوني الحاصل في شركتي الشرارة والطريق السريعة عبر “الأمين” عن أسفه للنزاع الحاصل ، معتبرا أن الأمر يفصل فيه القضاء بشكل كامل، ومتوقعا في الوقت ذاته أن تصل الشركتان إلى حلول بهذا الخصوص.

ولفت “الأمين” إلى أن رئيس الوزراء أصدر تعليماته التي تخول شركة البريقة بالتواصل مع أصحاب المحطات مباشرة دون الرجوع إلى الشركات مع الاحتفاظ بالحقوق المالية لأصحاب المحطات.

وشهدت العاصمة طرابلس الكبرى على مدار يومين ازدحاما على محطات الوقود وسط أنباء تحدثت عن نقص البنزين الذي تسبب في قفل بعض المحطات.

المصدر: مؤتمر صحفي

The post تزامنا مع الازدحام على محطات الوقود في طرابلس.. “لجنة الأزمة”: الوقود متوفر بكميات طبيعية والازدحام الحاصل على المحطات “لامبرر له” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار