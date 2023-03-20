مجلس النواب الليبي يختار أعضاء لجنة 6+6 المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات

عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة رسمية، بمقر المجلس في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس، فوزي النويري، والنائب الثاني للرئيس، عبدالهادي الصغير.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن مجلس النواب انتخب الأعضاء الستة للجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات.

وضمت اللجنة النواب:

1- نورالدين خالد.

2- جلال الشويهدي.

3- صالح قلمة.

4- أبوصلاح شلبي.

5- ميلود الأسود.

6- عزالدين قويرب.

وأضاف عبد الله بليحق أنه تم تعليق الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء.

ومن المقرر أن تضم لجنة 6+6 المشتركة ممثلين من المجلس الأعلى للدولة وذلك لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات، وفق التعديل الدستوري الـ 13 الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي.

وينص التعديل الدستوري الـ 13 على أن تشكل لجنة 6+6 من مجلسي النواب والدولة تتولى إعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.

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