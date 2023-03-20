ضبط 4 أشخاص قتلوا مواطنا ورموا جثته في الطريق بمنطقة سيدي موسى

الوطن| رصد

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن النواحي الأربع على جثة ملقاة على الطريق العام بمنطقة سيدي موسى بسوق السبت.

وبحسب بيان وزارة الداخلية التابعة للحكومة منتهية الولاية، فقد ورد بلاغ من غرفة السيطرة بمديرية أمن النواحي الأربع بالعثور على جثة ملقاة على الطريق العام بمنطقة سيدي موسى بسوق السبت، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان البلاغ واتخذت الإجراءات القانونية، وبالكشف عن الجثة لوحظ وجود جرم جنائي.

وبالتعاون بين قسم البحث الجنائي بالمديرية ومركز شرطة غرب قصر بن غشير ورئيس التحقيق تم تشكيل فرقة، وتكليفهم بالبحث والتحري عن الواقعة.

ومن خلال البحث والتحري ضبط شخص يشتبه به يدعى “ع.خ.ا” ، وبجلبه إلى مركز شرطة غرب قصر بن غشير والاستدلال معه اعترف بأن لديه معلومات حول الواقعة وان هناك أشخاص آخرين معه.

وعلى الفور قام الأعضاء المكلفين بضبط المتهم الثاني يدعى “م.ع.ا” وبالاستدلال معه اعترف بأنه هو من قام برمي الجثمان على الطريق العام بمنطقة سوق السبت وبالتحديد طريق سيدي موسى.

كما تمكن أعضاء الشرطة من ضبط المتهم الثالث ويدعى “ح.ع.ا” والمتهم الرابع المدعو “خ.م.ع. ش” وبالاستدلال معهم اعترفوا عن بارتكابهم للواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم موقفين إلى نيابة قصر بن غشير الجزئية تحت رقم القضية 73 لسنة 2023م.