الدبيبة والحويج يشاركان في افتتاح مجمع السائح الصناعي

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدببية، رفقة وزير الاقتصاد محمد الحويج، في افتتاح مجمع السائح الصناعي التابع لمجموعة السعل القابضة المقام ببلدية سيدي السائح.

وبينت منصة “حكومتنا” أن المجمع الذي جرى افتتاحه اليوم الاثنين بحضور وزيري الصناعة والمعادن والمواصلات، ورئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس اتحاد الصناعة الليبي، وعدد من رجال الأعمال يحوي مصنع للأعلاف والأرز والدقيق والسميد والمكرونة والزيت وحفاظات الأطفال والحلويات والسكر ويعمل بالمجمع أكثر من 3000 ما بين موظف ومنتج ليبي تم تدريبهم وتأهليهم.

وخلال جولة الدبيبة استمع لشروح وافية بشأن قدرة العاملين على تغطية احتياجات السوق المحلي من المواد التي يتم إنتاجها بالمجمع والقدرة على التنافس من خلال أسعار جيدة .

وأكد الدبيبة أن زيارته للمجمع هو دعم للقطاع الخاص الليبي وتشجيع لرجال الأعمال الليبيين، مشددا على وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة تقديم كافة التسهيلات لدعم الصناعات المحلية.

كما أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة السهل القابضة بأن المجمع يعتبر من أكبر المجمعات في إفريقيا، ورافد حقيقي للصناعة الوطنية.