من مصر.. “تشاووش أوغلو” يقول إن وجودهم في ليبيا “شرعي” في ليبيا، ولا يشكل تهديدا للقاهرة

قال وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” إن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الليبي والتي من بينها البحرية لا تشكل تهديدا لمصر، كما الاتفاقية الموقعة بين القاهرة واليونان لا تشكل تهديدا على أنقرة أيضا.

وأضاف “تشاووش أوغلو” خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري “سامح شكري” في ختام زيارته أن مصر راعت مصالح تركيا عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان، مشيرا إلى أن اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون في شرق المتوسط لاتشكل مشكلة باعتبار أن كل دولة تعقد اتفاقيات مع دول أخرى من هذا النوع على حد قوله.

وأشار “تشاووش أوغلو” إلى أن مصر تعترض حاليًا على هذه الاتفاقية بدعوى أن الحكومة الحالية في ليبيا لا يمكنها توقيع اتفاقيات لأن ولايتها انتهت ولم تعد شرعية، لافتا إلى أنها لم تكن ضد الاتفاقية في حد ذاتها.

وتابع ” تشاووش أوغلو” القول إن القضية التي لا ترتاح لها مصر هي أن وجود تركيا لا يشكل خطرا على مصر وإنه جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية حينها واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة.

وأكد “تشاووش أوغلو” أن مصر ستكون مستفيدة كثيرا في حال تم إبرام اتفاقية الصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة مستقبلا.

وعن التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا بيّن ” تشاووش أوغلو” أن بلاده ليست دولة متنافسة مع القاهرة على الساحة الليبية، مشيرا إلى أنهما اتفقا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا ويجب العمل معًا من أجل استقرار البلاد.

وأردف القول أن بلاده تتفاوض مع كافة الأطراف في شرق وغرب البلاد عبر سفيرها، منوها إلى أن ذلك لا يغير من موقفهم تجاه الاعتراف بالحكومة الشرعية.

وصرّح “تشاووش أوغلو” بأنه يوجد حاليا في ليبيا قوى مختلفة وأن الوجود العسكري بهذا البلد يأتي في إطار اتفاق وهذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليا ومن الضروري تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا على حد قوله.

