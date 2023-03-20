المشير خليفة حفتر يناقش مع وفد أمريكي دعم جهود البعثة الأممية لإجراء الانتخابات الليبية

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي، وفداً رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية.

وضم الوفد ضم كلاً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا آي ليف، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، ليزلي أوردمان.

وقال المركز الإعلامي للقيادة العامة، إنه تم خلال اللقاء مناقشة التطورات السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.

وكان المشير خليفة حفتر، التقى الأسبوع الماضي المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وأطلع على الخطة الأممية لبعثة الأمم المتحدة في المرحلة القادمة والتي ستقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد المشير خليفة حفتر خلال لقائه مع باتيلي، على أهمية دعم جهود مجلسي النواب والدولة لاستكمال القاعدة الدستورية.

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