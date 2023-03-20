بالأسماء.. مجلس النواب ينتخب ممثليه في لجنة “6+6”

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صوت مجلس النواب في جلسته، اليوم الإثنين، على اختيار ممثليه في لجنة “6+6” المشتركة التي ستضم أيضاً ممثلين من المجلس الأعلى للدولة وذلك لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات، وفق التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي.

وصوت المجلس على اختيار المرشحين جلال الشويهدي، وعزالدين المنفي، عن إقليم برقة، والمرشحين، ميلود الأسود، وعزالدين قويرب عن إقليم طرابلس، والمرشحين، صالح قلمة، وبوصلاح شلبي، عن إقليم فزان.

وكان قد ترشح لممثلي مجلس النواب في لجنة “6+6” عدد 18 عشر مرشحا.

ونص التعديل الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب على أن يجرى تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.

وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة المشتركة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائياً وملزماً، وتُحال مخرجات اللجنة إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.