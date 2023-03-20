إحالة 52 متهما للقضاء بسبب توريد بصل عليه علامات العفن

أحالت النيابة العامة 52 متهما إلى القضاء بتهمة توريد كميات من البصل تظهر عليه علامات العفن الذي يرفع احتماعية إصابة المستهلك بالفطر الأسود.

وبين مكتب النائب عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن أن نيابة النظام العام، في نطاق دائرة محكمة استئناف طرابلس، باشرت إجراءات التحقّق من تقارير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، التي انطوت على دلائل تشِفُّ عن تعمُّد توريد كميات من مادة غذائية (بصل) رغم ظهور علامات العفن، الذي يرفع احتمالية إصابة المستهلك بالفطر الأسود.

وأكد مكتب النائب العام أن أعضاء النيابة باشروا الإجراءات الرامية إلى تعزيز موجبات الحق في الغذاء؛ والتحقُّق من سلامة ما يُعرَض منه؛ فأسفرت الإجراءات المتخذة عن إثبات صحة واقع طرح كميات من مادة (البصل) طالها العفن الأسود على نطاق واسع؛ فأسندت النيابة مهمة البحث عن المادة المطروحة إلى منسوبي مديرية شؤون الإصحاح البيئي – طرابلس، وجهاز الحرس البلدي؛ فترتَّب عن ذلك ضبط الكميات الفاسدة المطروحة في السوق.

وتولَّت النيابة العامة استجواب 52 متهماً؛ وأحالتهم على قضاء الحكم عقب الأمر بحبسهم احتياطياً.