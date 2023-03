حصانة النواب وازدواج الجنسية.. محور حديث رئيس مجلس النواب أثناء جلسة اليوم

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن البرلمان لن يسمح بالاعتداء على حرية النواب وحصانتهم، وفق تعبيره.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الرسمية لمجلس النواب التي عقدت اليوم الاثنين 20 مارس في مدينة بنغازي.

وأوضح عقيلة أن المسألة التي تشغلهم الآن هي ازدواجية الجنسية للمترشحين إلى الرئاسة، مضيفا أنه بالإمكان إمهال المترشح بعد فوزه 15 يوما للتخلي عنها قبل القسم، طبق قوله.

وأضاف رئيس المجلس أن النائب العام فقط هو المخول برفع الحصانة عن النائب إذا كان متهما في قضية ما، معقّبا أنه لا حماية لمن يستحق العقوبة، حسب وصفه.

