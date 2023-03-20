مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تطلع على التشريعات التي أنجزها مجلس النواب الليبي لإجراء الانتخابات

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، والوفد الرسمي المرافق لها، الذي ضم المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، ليزلي اوردمان.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب، إن اللقاء الذي عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واستعرض عقيلة صالح، خلال اللقاء ما انجزه مجلس النواب من التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات، وعزم المجلس على انتخاب أعضاء اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات وفقاً للتعديل الدستوري الـ 13 خلال جلسة اليوم.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تهيئة كافة الظروف على الأرض من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان مجلس النواب الليبي انتخب في جلسته التي عقدت اليوم، الأعضاء بلجنة 6+6 المُشتركة مع مجلس الدولة الاستشاري للتي ستتولى إعداد قوانين الانتخابات.

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وضمت اللجنة النواب:

1- نورالدين خالد.

2- جلال الشويهدي.

3- صالح قلمة.

4- أبوصلاح شلبي.

5- ميلود الأسود.

6- عزالدين قويرب.