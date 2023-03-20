وزير الخارجية الروسية يبحث حل الأزمة الليبية مع مسؤولين في القاهرة

الوطن/ رصد

أجرى نائب وزير الخارجية الروسية “ميخائيل بوغدانوف” محادثاته مع مسؤولين بالخارجية المصرية وأعضاء بالبرلمان المصري لإيجاد حل للأزمات في ليبيا، حسب ما نشرته الخارجية الروسية.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد الأحد في القاهرة على ضرورة استمرار التنسيق الثنائي بين روسيا ومصر بشأن الوضع حول النقاط الساخنة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما في ليبيا وسوريا واليمن فضلا عن الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والزراعة والصناعة.

وأثناء الاجتماع تم إيلاء اهتمام خاص للاستعدادات للقمة الروسية الإفريقية الثانية في يوليو 2023 في سانت بطرسبرغ، والتي تهدف إلى تحديد ناقل إضافي للتنمية التقدمية الشاملة للتفاعل الروسي متعدد الأوجه مع الدول الإفريقية.