الصغير: باتيلي يجر أقدام الأطراف المعنية للانخراط في لجنته

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قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير إن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي يجر أقدام الأطراف المعنية للانخراط في لجنته.

وأضاف الصغير في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”باتيلي يجر أقدام الأطراف المعنية للانخراط في لجنته وذلك بالتلميح لعدم غلق الباب أمام تغيير الحكومة، والحقيقة بأن لا تغيير متوقع في الحكومة”.

وتابع :”للتذكير حتى ساعته وتاريخه، ليبياً، البرلمان ومجلس الدولة والجيش متمسكين بالتعديل الثالث عشر وأي لجنة يجب أن يكون إطارها هذا التعديل، ودولياً، مصر وروسيا معارضتان رسمياً للمبادرة وفرنسا ربطت قبولها بتغيير الحكومة”.

وذكر وكيل الوزارة السابق :”سيناقش مجلس النواب الإثنين قانون الميزانية وسيختار أعضاءه الستة وفق التعديل الثالث عشر “.

وختم الصغير منشوره :”زمنياً، مر ثلاثة اسابيع على إحاطة باتيلي السابقة وتبقى خمس أسابيع على إحاطته القادمة ومن هنا لهناك شهر رمضان المتعارف عليه ليبياً بشهر النوم والكسل”.