القبض على شخص قام بالسطو المسلح على مواطن في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على شخص قام بالسطو المسلح على أحد المواطنين .

وبالإشارة إلى بلاغ المرفوع بنشرة الجرائم اليومية بدائرة مركز شرطة الاوسط بمديرية أمن طرابلس بشأن تعرض أحد المواطنين لعملية سرقة بالإكراه واعتراض سبيله من قبل شخص مجهول الهوية واعتدى عليه بالضرب واستولى منه بالقوة على مبلغ مالي وبعض المقتنيات ولاذ بالفرار.

وعلى الفور باشر أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة ، مما أسفرت عن تحديد هوية المتهم ، وتم ضبطه وبالاستدلال معه اعترف بارتكابه للواقعة.

واتخذت الإجراءات اللازمة وأحيل المتهم إلى مركز شرطة الأوسط من حيث الاختصاص.