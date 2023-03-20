لجنة الأزمة تؤكد توفر الوقود وكل مشكلة الزحام غدا

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير أبوالقاسم الأمين رئيس لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز توفر الوقود بكميات كبيرة مبينا أنه لا داعي للزحام أمام المحطات.

وأضاف الأمين خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بديوان الوزارة أن مشكلة الزحام أمام المحطات ستنتهي اليوم أو غدا.

وشدد الأمين على توفر الوقود وبكميات طبيعية، كما أن حركة البواخر اعتيادية مستشهدا برسو باخرة الآن بميناء طرابلس لتفريغ حمولتها لتوزيعها على المحطات بالإضافة إلى وجود باخرة أخرى على المخطاف تنتظر دخول ميناء طرابلس لتفريغ شحنتها.

وأشار الأمين إلى أن توجه المواطنين للعاصمة طرابلس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك هو سبب الزحام الحاصل أمام محطات الوقود معتبرا أنه زحام غير مبرر ناتج عن خوف بعض المواطنين انقطاع الوقود.

وبين الأمين أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين وتنظيم المحطات لتسهيل حصول المواطنين على الوقود.

ولفت إلى أن لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز اجتمعت اليوم لمناقشة آخر المستجدات حول الوقود مؤكدا أن اللجنة عملت على حلحلة كافة الإشكاليات المتعلقة بالوقود.