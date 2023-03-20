البرلمان ينتخب ممثليه عن اللجنة المشتركة «6+6» لإعداد قوانين الانتخابات

انتخب مجلس النواب، ممثليه عن اللجنة المشتركة «6+6» لإعداد قوانين الانتخابات، بواقع عضوين عن كل إقليم.

وقال عبدالله بليحق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الأعضاء المنتخبين هم:« ميلود الأسود، عز الدين قويرب، نور الدين المنفي، جلال الشويهدي، صالح قلمة، أبو صلاح شلبي».

وأضاف بليحق، أن مجلس النواب علق الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء، لاستكمال باقي المناقشات.

وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة اختيار لجنة القوانين الانتخابية، إن المسألة التي تشغلنا الآن هي مسألة الجنسية وقد نمهل المترشح بعد فوزه 15 يوما أو 20 للتخلي عن الجنسية الأجنبية قبل القسم”

وأضاف عقيلة صالح:” لن نسمح بالتعدي على حرية النواب بطريقة غير قانونية”.