البرغثي: تركيا العدو الأول للشعب الليبي وأي تقارب معها لن يكون في صالح بلادنا

ليبيا – رأى وزير الدفاع السابق محمد البرغثي أن أي تقارب من أي طرف مع تركيا حاليًا أو مستقبلًا من أجل حل الأزمة الليبية لن يكون فى صالح ليبيا حتى ولو كانت الخطوة من أقرب جيرانها وحلفائها كوني أرى أن تركيا تاريخيا ومعنويا هي العدو الأول للشعب الليبي.

البرغثي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” أوضح أن بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بخصوص ليبيا والذي لمح إلى استبعاد مجلسي النواب والدولة في حل مشكلة إجراء الانتخابات والذي رفضته القاهرة هو في الحقيقة يعبر عن طموحات الليبيين بأن يتولى المبعوث الأممي البحث عن بديل باستبعاد هذه الأطراف.

