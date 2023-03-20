الدبيبة يُتابع سير أعمال صيانة وتطوير معهد ( أنس بن مالك ) في طرابلس

طرابلس 20 مارس 2023 (وال)- قام رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لمتابعة سير أعمال صيانة وتطوير معهد “أنس بن مالك” في طرابلس، المتوقف عن العمل به منذ سنوات طويلة، والذي تقوم بتنفيذه شركة إيطالية متخصصة في ترميم المباني الأثرية.

وقدم مشرف مشروع تطوير المعهد الذي يعود بناءه لعام 1936 م للدبيبة خلال هذه الزيارة التي- رافقه فيها مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا – شرحًا عن مراحل التنفيذ وطبيعة الأعمال المنفذة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة؛ فقد أعتبر مشرف المشروع عودة الشركات الأجنبية لمشروعات عودة الحياة، أمر يُساهم في تنفيذ عدد من المشروعات المخصصة والتي تتطلب الاستعانة بخبرات دولية.

وأفاد المكتب أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني واستكمال المشروع وفق التصاميم المعتمدة، بإعتباره أحد المعالم التاريخية لمدينة طرابلس، والاستفادة منه ضمن المرافق المستكملة في خطة عودة الحياة.

وأوضح المكتب أنه تم اعتماد بداية سبتمبر المقبل لاستكمال أعمال المشروع وتسليمه بشكل نهائي. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال