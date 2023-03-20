الزنتان.. تفاصيل مثيرة في القبض على شخصين أحدهم امرأة بسرقة أغنام (صور)

أعلنت مديرية امن الزنتان، اليوم الاثنين عن تمكن الاجهزة الامنية من ضبط شخصين أحدهم امرأة بتهمة سرقة أغنام .

وفي إطار التعاون الامني المشترك وبنأ على البلاغ من مركز شرطة الرياينة بشأن واقعة سرقة أغنام تم ضبط سياره بمنطقة بئر الغنم على متنها رجل وامرأة وبحوزتهم الاغنام المسروقة .

وتم تسليمهم الي مركز شرطة الرياينه لاستكمال الإجراءات القانونية وان هذا الشخص صادر بحقه أمر قبض من النيابة العامة وان المرأه ليس لها علاقه بهذا الرجل الابالفعل الاجرامي المثبت عليهم وهي ليست زوجته ومن خارج المنطقة .

واتخذت الاجرأت القانونية واحالتهم الي النيابة من حيث الاختصاص .