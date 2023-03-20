عقيلة يناقش مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية مستجدات الأوضاع في ليبيا

التقى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ” باربرا ليف ” والوفد الرسمي المُرافق لها، الذي ضم المبعوث الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ” ليزلي أوردمان”.

وبحسب عبدالله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، فإن اللقاء، الذي عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واستعرض عقيلة صالح، خلال لقائه بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ما أنجزه مجلس النواب من تشريعات لازمة لإجراء الانتخابات، وعزم المجلس على انتخاب أعضاء اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر خلال جلسة اليوم.

كما أكد الجانبان، خلال اللقاء، على ضرورة تهيئة كافة الظروف على الأرض من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.