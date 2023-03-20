مسؤولة أوروبية: حدود ليبيا والنيجر بحاجة للحماية 

تعقد خلال هذه الأيام لقاءات بين مسؤولين أمنيين في ليبيا والنيجر تحت إشراف الاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.

حيث أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا يوبام، ناتالينا شيا، أن التعاون المتكامل بين دول الساحل يعد مفتاح مكافحة الاتجار غير المشروع، بما في ذلك تدفق المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الصحراء.

وأوضحت ناتالينا، أن ليبيا والنيجر تشتركان في حدود صحراوية شهدت في السنوات الأخيرة أنشطة العصابات المسلحة والعنف والاتجار غير المشروع بسبب غياب القوات الحكومية” لذلك وجب ضرورة إقامة تعاون وثيق بين البلدين لإعادة إرساء حد أدنى من الأمن في المناطق المشتركة عبر الحدود لصالح استقرار المنطقة وخلق فرص للتنمية.

وأكدت رئيسة البعثة الأوروبية أن فعالية هذه الإجراءات تعتمد بشكل كبير على استعادة وجود الدولة في المناطق عبر الحدود جنوبي ليبيا وشمالي النيجر أيضًا ومشاركة السكان المحليين.

وشددت ناتالينا على أن مفتاح التحكم في الحدود التي تشترك فيها ليبيا مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر يكمن في نهج متكامل، إضافة إلى المعدات والتقنيات التي يمكن لإيطاليا وأوروبا أن تزود بها بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، مع وجود أطر قانونية لهذه البلدان قائمة للتعاون، كالاتفاق الرباعي بين ليبيا والنيجر وتشاد والسودان ساري المفعول لمراقبة الحدود ومكافحة الاتجار غير المشروع، وهو ما يمكن أن يشكل نقطة انطلاق جيدة لتمويل المشاريع الدولية.