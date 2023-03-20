“النواب” يبدأ التصويت على اختيار أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات

أخبار ليبيا 24

بدء مجلس النواب، في جلسته، اليوم الاثنين، في انتخاب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل قوانين الانتخابات.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق إن المجلس استأنف جلسته اليوم الإثنين بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس، فوزي النويري، والنائب الثاني للرئيس، عبدالهادي الصغير.

وأشار بليحق إلى أن الجلسة بدأت عملية انتخاب أعضاء اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات والجلسة منقولة هذه اللحظات على الهواء مباشرة.

وتبحث الجلسة أيضا مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.

وأقر مجلس النواب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي نص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات.