مفوضية الانتخابات: السفير الفرنسي أكد دعمنا لإجراء الانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الاثنين السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وذكرت المفوضية العليا للانتخابات في بيان أن اللقاء بحث آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، واستعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

وأضاف البيان: “خلال الزيارة التي تأتي في إطار دعم الدولة الفرنسية للعملية الانتخابية في ليبيا، أكد مهراج أن دعم بلاده لجهود المفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي اضطلعت بها المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة”.