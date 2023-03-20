الحامي: التعديل الدستوري الثالث عشر.. معيب

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي إن المجلس لم يقم بأي خطوة بشأن أعضاء اللجنة المشتركة 6+6 حتى عقد جلسة رسمية، و هناك جلسة ستعقد بداية أبريل القادم للنظر في الموافقة على تشكيل اللجنة من عدمها من الأعضاء.

أضافت الحامي، في تصريحات صحفية أن هناك كتلة كبيرة معارضة للتعديل الثالث عشر ويجب النظر فيه قبل تشكيل اللجنة، والبعثة تماهت مع التعديل الثالث عشر وركزت على موضوع اللجنة التي تمضي في القوانين حسب التعديل الثالث عشر المعيب، وفق تعبيرها.

وتابعت الحامي: “ننتظر حكم الدائرة الدستورية في الطعن المقدم ضد التعديل الثالث عشر قبل المضي في تشكيل اللجنة المشتركة، و عقيلة صالح سيشكل اللجنة من النواب حسب هواه وسيتم التصويت بنظام الثلثين وهكذا سيمرر عقيلة ما يريد في القوانين الانتخابية”.