«بن قدارة» يُعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط

أعاد فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، تشكيل مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، برئاسة محمد بلقاسم شتوان، وعضوية عوض محمد اكويدير، وإبراهيم عبدالجليل الغمار، وأحمد الطيب أبوبكر، وأحمد يونس الزوي

وأصدر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، القرار رقم (45) لسنة 2023 م، وذلك بشأن إعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط.

وبحسب بيان مؤسسة النفط، فإن القرار جاء تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدراة، بعد لقاء ضم رئيس مجلس إدارة شركة الخليج المعين محمد بن شتوان ورئيس مجلس الإدارة السابق صلاح القطراني”.

وتم خلال هذا اللقاء، مناقشة أبرز التحديات أمام الشركة ودورها الهام في خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج لـ 2 مليون برميل كونها إحدى أهم ركائز القطاع.

وقدم فرحات بن قدارة، خلال اللقاء، الذي سادت فيه روح التعاون والمسؤولية التي تميز العاملين بقطاع النفط والغاز،الشكر إلى صلاح القطراني على مجهوداته ومجلس الإدارة السابق طيلة فترة توليهم لمسؤلياتهم بشركة الخليج العربي.

وأكد بن قدارة، أن صلاح القطراني سيتولى عدة مسؤوليات ومهام جديدة ضمن تنفيذ استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط للنهوض بالقطاع والشركات التابعة لها.

وشدد رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج الجديد، على ضرورة الإهتمام بالعاملين بالشركة في كافة مواقعهم الفنية والإدارية لتحقيق الكفاءة المطلوبة للشركة.

ومن جهته قدم صلاح القطراني، تمنياته بالتوفيق للجنة الإدارة الجديدة ولرئيسها محمد بن شتوان، مؤكداً دعمه لهم في مهمتهم كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على دعمه طيلة رئاسته لشركة الخليج.