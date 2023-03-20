بعد شهر من إقراره .. المنفي يرحب بالتعديل الثالث عشر

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بتوافق مجلسي النواب والدولة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، معتبرا الخطوة إنجاز نحو إجراء الانتخابات خلال العام الجاري 2023.

وقال المنفي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر، “نرحب بخطوة توافق المجلسين على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات عام 2023 ونحث المجلسين على سرعة تشكيل لجنة ال12 وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف، ونجدد الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي، “نؤكد من جديد على ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها.“

يشار إلى أن مجلس النواب قد اقر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري منذ منتصف شهر فبراير الماضي، وقام بنشره في الجريدة الرسمية في الــ 23 من فبراير، وصادق عليه مجلس الدولة في الــ 26 من شهر فبراير الماضي.