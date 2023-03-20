أبوالغيط ونائب وزير الخارجية الروسي يناقشان تطورات الأوضاع بالمنطقة العربية والوضع في ليبيا

القاهرة 20 مارس 2023 (وال)- بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، التطورات في المنطقة العربية من بينها تطورات الوضع في ليبيا، والعلاقات العربية الروسية.

وقالت الخارجية الروسية – في بيان لها – إن المباحثات التي جرت بالعاصمة المصرية القاهرة بين أبو الغيط وبوغدانوف، نوقش خلالها تسوية أوضاع الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية.

كما تبادل الجانبان في مباحثات معمقة وجهات النظر حول قضايا إقليمية، تتعلق بسبل حل الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن إلى جانب ملف القضية الفلسطينية، بحسب البيان الروسي. (وال)

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