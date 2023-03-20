البحرية الآيرلندية تتجه لمراقبة حظر التسليح في ليبيا

رجحت صحيفة “آيرش تايمز” اقتراب البحرية الإيرلندية من الحصول على الموافقة لإرسال سفينة تابعة لها إلى شمال إفريقيا ضمن عملية إيريني البحرية لمراقبة حظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

وتوقعت الصحيفة صدور قرار التفويض من الحكومة في المستقبل القريب في حين امتنعت وزارة الدفاع الإيرلندية عن التعليق على هذه الخطوة باستثناء قولها إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن إيرلندا لنشر أصول في عملية إيريني.

وبحسب صحيفة “آيرش تايمز” فأنه بالإضافة إلى فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ستكون السفينة مسؤولة عن تعطيل الاتجار بالبشر والصادرات غير القانونية للنفط من ليبيا.