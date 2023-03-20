تمركز أمني بمنطقة كمبوت شرق طبرق لضبط المخالفين ومروجي المخدرات

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شرع أعضاء مركز شرطة كمبوت التابع لمديرية أمن طبرق بإنشاء تمركزات أمنية للحفاظ على الأمن والأمان وتكثيف دوريات الآمن.

وذكر مكتب الإعلام الأمني لمديرية أمن طبرق أن مركز شرطة كمبوت شرع بإنشاء تمركز أمني أمام مركز الشرطة للمجاهرة بالأمن.

وأضاف مكتب الإعلام أنه سيتم ضبط المطلوبين وضبط مروجي الممنوعات وحاملي الأسلحة وإزالة لاصق الزجاج المعتم وضبط الشارع العام بالمنطقة

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن هذه الحملة تأتي من ضمن الحملات التي انطلقت في كل الفروع التابعة لمديرية أمن طبرق.