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مدير مستشفى الهضبة الخضراء: نعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير مستشفى الهضبة الخضراء العام بطرابلس محمد الراحجي، إن المستشفى يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية.

وأضاف الراحجي، في تصريحات صحفية، أن المستشفى استنفدت مخزونها، ويتطلب إجراء العمليات الدقيقة وغيرها الكثير من المستلزمات الطبية.

ولفت إلى أن الكوادر الطبية والطبية المساعدة متوفرة داخل المستشفى، ولكن أحيانا نقف عاجزين عن العمل بسبب النقص الحاد في المستلزمات.

وشدد على أن المستشفى مستمر في خدمة المرضى ولن يقفل أبوابه أمامهم، وإذا أراد المريض أن يجري عملية داخل المستشفى لا بد أن يشتري المستلزمات اللازمة للعملية على نفقته الخاصة.

وتابع:” ناشدنا وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي لتوفير المستلزمات بشكل عاجل حتى لا يتعطل المريض في الحصول على حقه في تلقي العلاج في الوقت المناسب”.

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صحيفة الساعة 24

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