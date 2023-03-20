طرابلس.. القبض على أمرد بعد خطفه لأحد المواطنين وحلقه لشعر راسه

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاثنين عن تمكن اعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على ” س.ع” و الملقب بـ ” أمرد ” على خلفية قيامه بخطف المواطن ” ر.س” و اقتياده الى احد الاحياء السكنية و الاعتداء عليه بالضرب و حلقه لشعر راسه .

وبعد الاستدلال معه بعد جلبه للمكتب اعترف بارتكابه للواقعة رفقة اخرين ، اتخذت بشأنه الاجراءات القانونية و احيل موقوفا لمركز شرطة الحي الصناعي من حيث الاختصاص.

ملاحظة: ” أمرد” لغويا مرادف للأقرع و الاصلع و الاملط وجب التنويه لإزالة أي لبس، بحسب مديرية الأمن .