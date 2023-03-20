المنفي والدبيبة يناقشا الإنفاق الحكومي عن الربع الأول من العام الجاري

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ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الشأن السياسي والإنفاق الحكومي عن الربع الأول من العام الجاري.

وأكد المنفي والدبيبة خلال لقائهما في طرابلس، على دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي التي تهدف إلى إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة على ضرورة توحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم من المجلس الرئاسي والحكومة لإنجاحها.

وتابع اللقاء الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول والتأكيد على نشر البيانات والمعلومات حول الإنفاق في كل أبوابه من خلال وزارة المالية.

وأشاد الجانبان بالجهود المبذولة في تنفيذ جدول المرتبات الموحد وصرف علاوة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان المبارك.