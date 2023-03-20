عميد غات: نعاني ارتفاع أسعار السلع داخل البلدية

قال عميد بلدية غات المكلف “إبراهيم الخليل ” إنهم وضعوا آلية بالتعاون مع مصارف المدينة لتوفير السيولة النقدية للمواطنين في أسرع وقت قبيل شهر رمضان المبارك، وبعض الجمعيات الأهلية تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للأسر ذات الدخل المحدود لتوفير حاجياتهم.

أضاف في تصريحات صحفية أن ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية، نظرا لبعد المسافة بين طرابلس وغات مع تهالك الطريق الرابطة بين أوباري وغات، و ائتلاف الشركات المصرية وصلت خلال الفترة الماضية إلى المنطقة لمعاينة الطريق الرابطة بين أوباري وغات والبدء في صيانتها، التي تحتاج إلى 13 شهرا، و الوقود متوفر ولكن ليس بالشكل المأمول.