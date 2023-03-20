باشاغا يؤكد على ضرورة ضبط الأسعار في السوق المحلي

اجتمع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الاثنين بِديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع رئيس وأعضاء لجنة رصد أسعار السوق المحلي، للاطلاع على سير عمل اللجنة في رصد الأسعار في ظل المضاربة التي كانت سائدة.

ورحب رئيس اللجنة بقرار باشاغا تكليف رئيس جهاز الحرس البلدي بمتابعة الاسعار والحد من المضاربة وارتفاع الأسعار، مثمنا توفير الأعلاف ما يساهم في انخفاض أسعار اللحوم و الدواجن.

كما اقترح أعضاء اللجنة بعض الحلول الذي ستساهم في انخفاض الأسعار وقدموا مقترحا يتضمن اعتماد البطاقة التموينية لمحدودي الدخل، وتخفيض بعض الرسوم الجمركية لأسعار السلع الضرورية، وإعادة تفعيل بطاقة الرخص المتجولة.

من جانبه أكد باشاغ على عمل اللجنة في رصد السوق المحلي وعلى ضرورة إعادة تفعيل مراقبات الاقتصاد وأن تقوم بدورها الفعال والرقابي والتواصل مع مكاتب التجارة الداخلية ووحدة الأسعار في المراقبات.

كما قام رئيس الحرس البلدي توفيق المسماري بإحاطة حول آلية عمل الحرس البلدي معلنا استعداد فروعه للعمل مع مراقبات الاقتصاد والتجارة في البلديات وأداء دورها الرقابي والضبطي على المخالفين والمضاربين في الأسعار، حيث وجه رئيس تعليماته إلى المراقبين بالبدء الفوري في متابعه الأسعار في السوق المحلي وضبط المخالفين للحد من ارتفاع بعض السلع، كما استلم كافه المقترحات من اللجنة و أعطى تعليماته للمختصين بدراستها و تجهيزها .