اقعيم يشدد على إحكام الأمن في بنغازي وتكثيف العمليات الأمنية

العنوان – بنغازي

شدد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم اليوم الإثنين على ضرورة إحكام الأمن في بنغازي وتكثيف العمليات الأمنية للقضاء على أوكار المخدرات وجمع السلاح والقبض على المطلوبين وتنفيذ الأحكام.

وتعهد اقعيم خلال اجتماع موسع بمُدير أمن بنغازي ورؤساء مراكز الشُرطة والأقسام التابعة للمُديري، بتذليل الصعوبات وتقديم كل ما يلزم من دعمٍ للأجهزة الأمنية وكافة مُكوّنات وزارة الداخلية حسب الإمكانيات المُتاحة لتكون بنغازي آمنة مُطمئنة.

ودعا اقعيم للاِرتقاء بمستوى العمل الأمني الذي يَشهد تحسّنًا كبيرًا على أرض الواقع وانخفاضًا في وقوع الجريمة مُقارنة بالفترات السابقة.

واطلع وكيل الوزارة على التقارير الخاصة بالوضع الراهن والالتزام بتحديثات الخطة المكلفين بها كلٌ حسب نطاق اختصاصه.

وطالب ببذل المستحيل لمكافحة الجريمة والظواهر السلبية المُنتشرة والهدامة التي أُعلن عنها مؤخرًا، بالإضافة لحصر احتياجات المناطق من دعم وتطوير وسُبل التعاون مع الشركات القائمة الآن بخدمات هذه المناطق.