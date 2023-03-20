العرفي: الكرة الآن في ملعب مجلس الدولة بعد انتخابنا أعضاء لجنة إعداد قوانين الانتخابات

قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن الكرة الآن في ملعب المجلس الأعلى للدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، وعليه أن ينتخب 6 لمقابلة نظرائهم من مجلس النواب لدعم ومساعدة من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي؛ لإنجاز القوانين الانتخابية والمضي نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية:” بعد ذلك تشكل حكومة مصغرة تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات بعيداً عن الجدل بين حكومة الدبيبة والحكومة الليبية”.

واستطرد العرفي:” نأمل ألا يكون مجلس الدولة معرقلا ولا يضع شروط إقصائية”.

وأكد العرفي أن مجلس النواب أثبت جديته وانتخب 6 أشخاص 2 من كل إقليم”.

وكان مجلس النواب، انتخب في وقت سابق من اليوم، ممثليه عن اللجنة المشتركة «6+6» لإعداد قوانين الانتخابات، بواقع عضوين عن كل إقليم.

وقال عبدالله بليحق، عبر حسابه على “فيسبوك” إن الأعضاء المنتخبين هم:« ميلود الأسود، عز الدين قويرب، نور الدين المنفي، جلال الشويهدي، صالح قلمة، أبو صلاح شلبي».