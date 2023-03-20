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العرفي: الكرة الآن في ملعب مجلس الدولة بعد انتخابنا أعضاء لجنة إعداد قوانين الانتخابات

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن الكرة الآن في ملعب المجلس الأعلى للدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، وعليه أن ينتخب 6 لمقابلة نظرائهم من مجلس النواب لدعم ومساعدة من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي؛ لإنجاز القوانين الانتخابية والمضي نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية:” بعد ذلك تشكل حكومة مصغرة تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات بعيداً عن الجدل بين حكومة الدبيبة والحكومة الليبية”.

واستطرد العرفي:” نأمل ألا يكون مجلس الدولة معرقلا ولا يضع شروط إقصائية”.

وأكد العرفي أن مجلس النواب أثبت جديته وانتخب 6 أشخاص 2 من كل إقليم”.

وكان مجلس النواب، انتخب في وقت سابق من اليوم، ممثليه عن اللجنة المشتركة «6+6» لإعداد قوانين الانتخابات، بواقع عضوين عن كل إقليم.

وقال عبدالله بليحق، عبر حسابه على “فيسبوك” إن الأعضاء المنتخبين هم:« ميلود الأسود، عز الدين قويرب، نور الدين المنفي، جلال الشويهدي، صالح قلمة، أبو صلاح شلبي».

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العرفي لجنة إعداد قوانين الانتخابات مجلس الدولة معرقل

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صحيفة الساعة 24

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