تفاصيل مثيرة في ضبط وافدين بواقعة تزوير مستندات ثبوتية

ضبط جهاز البحث الجنائي وافدين من الجنسية النيجيرية يستخدم أحدهم جواز سفر مزور بينما الثاني يمتهن تزوير المستندات للوافدين.

جاء ذلك بعد تلقي معلومات عن شخص يتحرك بمستندات ثبوتية مزورة تمكن مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال من ضبطه.

وخلال التحقيق معه اعترف بأنه دخل الي الاراضي الليبية عن طريق التهريب ولا يملك جواز سفر كما أعترف أن جواز السفر الذي يحمله يخص أمرآه وقد زور صفحته الأولي ليكون له وذلك عن طريق شخص نيجيري أخر.

وبالقبض على النيجيري الثاني المذكور في الاعترافات اعترف بدوره خلال التحقيق معه أنه من قام بتزوير جواز السفر ذاك مقابل مبلغ 300 دينار ليبي وذلك بإرسال صورة شخصية وبيانات النيجيري الأول إلي شخص ثالث متواجد بدولة نيجيريا ليقوم الأخير بتزوير الصفحة الأولى من جواز السفر وإرسالها عبر ” الواتس آب ” للنجيري الثاني الذي ألصقها بزواج سفر المرأة.

كما أعترف أيضا أنها ليست المرة الاولي الذي يقوم فيها بتزوير جواز سفر لوافدين أجانب فتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيالهم.