خلال لقائها عقيلة صالح..باربرا ليف: تؤكد دعم الولايات المتحدة جهود باتيلي

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أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف في اجتماعها مع رئيسة مجلس النواب عقيلة صالح، دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وذكر مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع للخارجية الأمريكية في تغريدة على “تويتر” أن ليف أكدت على دعم الولايات المتحدة القوي لجهود الوساطة التي يبذلها باتيلي بهدف التوصل إلى توافق في الآراء”.

وأضاف المكتب أن ذلك التوافق في الآراء يؤدي إلى إجراء انتخابات في ليبيا خلال عام 2023.

وأوضح مكتب شؤون الشرق الأدنى، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية شجعت جميع القادة السياسيين في ليبيا على الانضمام إلى هذه العملية.