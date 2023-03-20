وفد أمريكي يلتقي صالح وحفتر لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا

أجرى وفد أمريكي رفيع المستوى، الإثنين، مباحثات مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، لدعم وصول البلاد إلى انتخابات تحل أزمتها.

جاء ذلك خلال لقاءين أجرتهما مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، مع صالح وحفتر، بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيانين لمجلس النواب والمكتب الإعلامي لقائد قوات الشرق.

وأوضح بيان مجلس النواب، أن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس، ضم أيضا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال سفارة واشنطن لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

ووفق البيان، استعرض صالح خلال اللقاء “ما أنجزه مجلس النواب من تشريعات لازمة لإجراء الانتخابات”، كما أكد الجانبان “ضرورة تهيئة كافة الظروف على الأرض، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن مجلس النواب الليبي، تسمية 6 أعضاء ممثلين له في اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة “6+6″، المكلفة بإعداد قوانين انتخابية، فيما لم يعلن مجلس الدولة اختيار ممثليه في اللجنة.

ونص على تشكيل اللجنة، التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011)، الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة في 7 فبراير/ شباط الماضي.

وخلال اجتماع الوفد وحفتر ناقشا “أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية 2023″، وفق بيان قوات الشرق.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، قد أعلن في 27 فبراير/شباط الماضي، عن مبادرة جديدة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن “إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها”.

وتهدف الانتخابات لحل أزمة صراع على السلطة، بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.