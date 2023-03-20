ليبيا.. المنفي يحث على سرعة تشكيل لجنة “6+6” لإنجاز الانتخابات

حث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الإثنين، مجلسي النواب والأعلى للدولة، على سرعة تشكيل لجنة “6+6″، لإنجاز الانتخابات عام 2023، مرحبا بخطوة توافقهما على التعديل الدستوري الثالث عشر.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المنفي على تويتر، بعد ساعات من إعلان مجلس النواب انتخاب 6 أعضاء للجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة “6+6″، المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات.

وقال المنفي: “نرحب بخطوة توافق مجلسي النواب والدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر، كخطوة نحو إنجاز الانتخابات عام 2023، ونحث على سرعة تشكيل لجنة الـ12 (6+6)، وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف”.

وأضاف: “نجدد الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن مجلس النواب الليبي، تسمية 6 أعضاء ممثلين له في لجنة 6+6، “هم: نورالدين خالد، جلال الشويهدي، صالح قلمه، أبو صلاح شلبي، ميلود الأسود، عز الدين قويرب”.