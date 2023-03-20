الشركسي: مبادرة “باتيلي” مدعومة محليا ودولياً.. والانتخابات أمرها محسوم هذا العام

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي ” أحمد الشركسي “، أن رئيس مفوضية الانتخابات أكد الاستعداد لإنجاز الانتخابات نهاية العام والعمل على استخدام آليات وتقنيات جديدة وحديثة للحد من التزوير .

وأضاف “الشركسي” في تصريحات صحفية، لا مجال اليوم أمام مجلسي النواب والدولة إلا إنجاز القوانين الانتخابية خلال الفترة الزمنية المحددة.

وأشار “عضو ملتقى الحوار السياسي”، إلى أن، مبادرة عبدالله باتيلي ستكون جاهزة ومدعومة محليا ودولياً، والانتخابات أمرها محسوم هذا العام ولا سبيل للخروج من الأزمة إلا بتجديد الشرعية.