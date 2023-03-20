وكيل داخلية الوحدة يطمئن الليبيين عن توفر الوقود بكميات كبيرة

أكد وكيل وزارة داخلية الوحدة لشؤون المديريات “بشير أبوالقاسم الأمين” رئيس لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز أن اللجنة اجتمعت الاثنين لمناقشة آخر المستجدات حول الوقود.

وقال الأمين خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان الوزارة، إنه تمت منذ توليه لمهام اللجنة حلحلة كافة الإشكاليات المتعلقة بالوقود مؤكدا توفره وبكميات طبيعية، مشيرا إلى أن البواخر حركتها اعتيادية وهناك باخرة راسية بميناء طرابلس تفرغ حمولتها لتوزيعها على المحطات وهناك باخرة أخرى على المخطاف تنتظر دخولها إلى ميناء طرابلس لتفريغ شحنتها.

واعتبر أن سبب الازدحام الحاصل أمام محطات الوقود هو نتيجة تدفق المواطنين للعاصمة طرابلس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك قائلا إن الازدحامات الحاصلة أمام محطات الوقود غير مبررة، وهناك حالة من الخوف من بعض المواطنين ولديهم هاجس من انقطاع الوقود سبب في الازدحام

وطمأن وكيل الوزارة كافة المواطنين بأن الوقود متوفر وبكميات كبيرة مضيفا أنه لا داعي للازدحام أمام المحطات، وسوف تنتهي هذه الاشكالية اليوم أو يوم الغد

كما أكد الأمين على جاهزية الأجهزة الأمنية للعمل على تأمين وتنظيم المحطات وتسهيل الحصول على الوقود على المواطنين.