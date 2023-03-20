المنفي والدبيبة يشددان على دعم جهود باتيلي التي تهدف إلى إجراء الانتخابات

العنوان – طرابلس

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي التي تهدف إلى إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وأكد المنفي والدبيبة خلال لقاء جمعهما في العاصمة طرابلس على ضرورة توحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم من المجلس الرئاسي والحكومة لإنجاحها.

واستعرض رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، الشأن السياسي والإنفاق الحكومي عن الربع الأول من العام الجاري.

وأكد الجانبان على نشر البيانات والمعلومات حول الإنفاق في كل أبوابه من خلال وزارة المالية.

وأشاد الجانبان بالجهود المبذولة في تنفيذ جدول المرتبات الموحد وصرف علاوة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان المبارك.