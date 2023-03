النائب العام يعلن اتهام نحو 50 شخصا في قضية “البصل الفاسد”

أعلن مكتب النائب ضبط كميات من البصل الفاسد بأحد الأسواق في طرابلس، إضافة إلى إحالة 52 متهما إلى القضاء بعد التحقيق معهم والأمر بحبسهم احتياطيا، وفق قوله.

وقال مكتب النائب العام، في بيان له على حسابه بفيس بوك، إن الكمية المضبوطة كانت سترفع من إمكانية إصابة المستهلك بمرض الفطر الأسود، وفق تعبيره.

وأوضح المكتب أن عملية الضبط جاءت بعد التحقق من تقارير واردة من مركز الرقابة على الأدوية والأغذية حول مخالفة بعض المواد الغذائية الأوصاف الصحية، وفق ما أفاده.

المصدر: مكتب النائب العام

