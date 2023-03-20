حبس 52 شخصًا تعمدوا توريد كميات من البصل مصابة بـ”العفن”

الوطن|رصد

باشرت نيابة النظام العام، في نطاق دائرة محكمة استئناف طرابلس، إجراءات التحقّق من تقارير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، التي انطوت على دلائل تشف عن تعمد توريد كميات من البصل رغم ظهور علامات العفن، الذي يرفع احتمالية إصابة المستهلك بالفطر الأسود.

وتولى أعضاء النيابة مباشرة الإجراءات الرامية إلى تعزيز موجبات الحق في الغذاء والتحقق من سلامة ما يعرض منه.

وأسفرت الإجراءات المتخذة عن إثبات صحة واقع طرح كميات من مادة (البصل) طالها العفن الأسود على نطاق واسع، وأسندت النيابة مهمة البحث عن المادة المطروحة إلى منسوبي مديرية شؤون الإصحاح البيئي – طرابلس، وجهاز الحرس البلدي؛ فترتَّب عن ذلك ضبط الكميات الفاسدة المطروحة في السوق.

وعلى إثر ذلك، تولت النيابة العامة استجواب اثنين وخمسين متهماً؛ وأحالتهم على قضاء الحكم عقب الأمر بحبسهم احتياطياً.