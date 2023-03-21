المنفي: نحث مجلسي النواب والدولة على سرعة تشكيل لجنة الـ12 لإنجاز الانتخابات

رحب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بتوافق مجلسي النواب والدولة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات عام 2023.

وقال المنفي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نرحب بخطوة توافق المجلسين على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات عام 2023″.

وأضاف المنفي:” نحث المجلسين على سرعة تشكيل لجنة الـ12 وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف، ونجدد الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية”.

وتابع:” نؤكد من جديد على ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها”.